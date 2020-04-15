虛擬偶像化身志工，救助瀕臨絕種小動物！台北市立動物園為了號召更多民眾，投身公民科學家的行列，好進一步去了解與愛護野生動物，自即日（4/15）起，將和網路虛擬偶像《瀕臨絕種團》合作，每兩周推出野外調查獨家動態。首波任務推派金門在地獺「露恰露恰」擔任野外調查志工，介紹野外調查所需的裝備和器材，請所有喜愛超Cute女團的鐵粉們，記得準時到TaipeiZoo台北市立動物園Facebook網站，為保育大使「瀕臨絕種團」應援！

因為參與林務局野生動物收容救傷計畫，動物園於2014年時收容照養了歐亞水獺寶寶。（台北市立動物園提供）

動物園「黃金任務」開箱圖。（台北市立動物園提供）

「瀕臨絕種團」(ResCute)是以「活下去」為核心概念的虛擬漫畫角色，將台灣瀕臨絕種的動物擬人化，並化身為女子偶像團體出道。團員有喜歡友善石虎農作的「15號」(石虎)、討厭會夾手東西的「歐貝爾」(台灣黑熊)，以及夢想讓台灣本島適合水獺生存的「露恰露恰」(歐亞水獺)。

台北市立動物園積極投入金門歐亞水獺的各項保育工作。（台北市立動物園提供）

故事除了漫畫常見的勵志與熱血等元素外，更以幽默方式，道出野生動物所面臨的困境，融合路殺、棲地破壞、食用野生動物等保育議題，希望在鼓勵民眾關心保育的同時，也傳遞正確的動物知識。

調查人員定期到金門水獺出沒的地點，撿取新鮮的水獺排遺樣本（張廖年鴻攝）。（台北市立動物園提供）

因為參與林務局野生動物收容救傷計畫，台北市立動物園於2014年時收容照養了當時仍未開眼的歐亞水獺寶寶「大金」和「小金」；2016年在台灣大學生態學與演化生物學研究所李玲玲教授的指導下，展開金門歐亞水獺族群調查研究計畫。調查人員定期到金門水獺出沒的地點，撿取新鮮的水獺排遺樣本，希望藉此建立金門水獺的個體資料庫及親緣關係譜系，追蹤當地水獺的族群動態。

台北市立動物園這次特別與網路虛擬偶像《瀕臨絕種團》合作，創作歐亞水獺保育大使「露恰露恰」，期藉由跨界的社群互動與連結，讓更多人能看見歐亞水獺的生存困境。自即日(4/15)起，每兩周將推出野外調查獨家動態，請粉絲們準時到TaipeiZoo台北市立動物園Facebook網站為「瀕臨絕種團」應援，一起加入保育野生動物的行列！

野外調查必先利其器？！《瀕臨絕種團》示範穿搭。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)