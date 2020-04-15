媽祖誕辰之日 雙慈殿贈市府警消用車 09:532020/04/15 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鳳山雙慈殿15日特別在媽祖誕辰之日捐贈小型水箱消防車、消防警備車及救護車各1輛給消防局。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳳山雙慈殿15日特別在媽祖誕辰之日捐贈小型水箱消防車、消防警備車及救護車各1輛給消防局，高雄市副市長李四川偕同市府相關局處首長到雙慈殿接獲大禮，並頒發感謝狀，表達市府對雙慈殿的感謝之意，車輛將分別配置於小港分隊、林園分隊及鳥松分隊。 (中時 ) #高雄 #鳳山 #雙慈殿 #媽祖誕辰 #李四川 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜反制罷免 名嘴：是為拖過「這一天」 00:172020/04/11 政治 下周三媽祖誕辰 鄭文燦指示取消平安餐 12:322020/04/11 生活 謝震武問罷韓「這前提」 來賓都笑了！ 14:032020/04/11 政治 高雄》成立小太陽社區棒球 高雄基層棒球更上層樓 21:102020/04/11 生活 媽祖誕辰平安餐取消 改發便當 04:102020/04/12 地方新聞 看完一段影片好感嘆！杏仁哥：高雄人是不是該醒了 13:052020/04/12 政治 罷韓會成功嗎？韓反制後網友投票結果居然... 23:432020/04/12 政治 企圖影響共犯及證人 連千毅延押2月確定 18:212020/04/13 社會 化被動為主動 韓營法律反制原因曝光 08:122020/04/14 政治 媽祖誕辰明登場 基隆寺廟內限百人 15:102020/04/14 生活 生活熱門新聞 蘇揆要求拿掉China標誌 華航爽快回4字 - 生活 有亮點！新加坡總理夫人PO一張蛙蛙照 網酸：玻璃心碎呱呱叫 - 生活 華航改名玩假的？沈富雄酸爆政府：有種就把梅花換國旗 - 生活 通報WHO操刀人曝光 前疾管局長：一看就知代誌大條 - 生活 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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