高雄市鳳山雙慈殿15日特別在媽祖誕辰之日捐贈小型水箱消防車、消防警備車及救護車各1輛給消防局，高雄市副市長李四川偕同市府相關局處首長到雙慈殿接獲大禮，並頒發感謝狀，表達市府對雙慈殿的感謝之意，車輛將分別配置於小港分隊、林園分隊及鳥松分隊。

(中時 )