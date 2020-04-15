葛仲珊清空IG。（圖／翻攝自misskonyc IG）

因新冠肺炎口罩問題，范瑋琪（范范）今年2月在臉書怒嗆行政院長蘇貞昌「狗官」，引來大批網友圍剿，好友葛仲珊當時跳出來為范范說話，要大家拿出良心，又掀爭議，近日葛仲珊突然無預警刪光所有IG發文，喊話：「這個頁面已經退役」。

葛仲珊2個月前不畏爭議，力挺范范，慘遭網友連帶批評，她後來發文解釋，直指：「你們是不對的」，認為其中應該有誤會，她認識的范范不會傷害任何人，「你可以覺得我是笨蛋，願意承擔朋友的重（痛）」，「但至少我不是光坐在那什麼都不動，默默地看你們毀掉一個我在乎的人，或許這點你們也不可能懂。」

近日，葛仲珊突然刪光IG，並在自我介紹欄寫上：「「This page is now retired. Thank you for your continuous support.（這個頁面現已退役，謝謝你們長久以來的支持）」，接著又刪掉這串文字，疑想遠離是非，不願再看網友打口水戰。

(中時電子報)