葛仲珊清空IG。(圖/翻攝自misskonyc IG)

因新冠肺炎口罩問題,范瑋琪(范范)今年2月在臉書怒嗆行政院長蘇貞昌「狗官」,引來大批網友圍剿,好友葛仲珊當時跳出來為范范說話,要大家拿出良心,又掀爭議,近日葛仲珊突然無預警刪光所有IG發文,喊話:「這個頁面已經退役」。

葛仲珊2個月前不畏爭議,力挺范范,慘遭網友連帶批評,她後來發文解釋,直指:「你們是不對的」,認為其中應該有誤會,她認識的范范不會傷害任何人,「你可以覺得我是笨蛋,願意承擔朋友的重(痛)」,「但至少我不是光坐在那什麼都不動,默默地看你們毀掉一個我在乎的人,或許這點你們也不可能懂。」

近日,葛仲珊突然刪光IG,並在自我介紹欄寫上:「「This page is now retired. Thank you for your continuous support.(這個頁面現已退役,謝謝你們長久以來的支持)」,接著又刪掉這串文字,疑想遠離是非,不願再看網友打口水戰。

(中時電子報)