外資法人在昨日由空翻多，買超台股逾151億元，目前在台股的操作，被市場解讀中性偏多，加上美股在周二大漲，激勵台股周三甫開市再度跳高上漲，上開高走高，收復10400點關卡，中最高一度來到10434點，迄上午9：33，加權股價指數暫報10406點，仍上漲73點，漲幅0.71%，成交539億元。

匯市方面，新台幣兌美元匯價，受惠外資大舉回補台股，早盤開市未幾即升破30元大關。新台幣兌美元今開市係暫報貶值0.1分，報30.07，這也是周三的最低價，之後買氣快速湧入，新台幣強升，一度來到29.97元，大漲1.01角，迄上午9：23仍暫報29.997元，依然強勢升值7.4分。

台股方面，早盤由權王台積電持續領軍向前衝，加上被動元件華新科開高走高，一度亮燈漲停，而國巨股也開低震盪走高，目前大漲逾3%，加上落後補漲的低價矽晶圓，還有在美股連番大漲的特斯拉供應鏈概念股及積極開發新冠疫苗的相關生醫股，多強表態大漲，使盤勢開高之後欲小不易。

(工商 )