川普與州長為重新開放爆爭執

就在美國總統川普堅稱，他擁有絕對權力，決定各州是否重新開放後1天，他周二以較緩和的語氣說，不會「強迫」各州在新冠肺炎疫情大流行時重新開放。

據《今日美國報》（USA TODAY）14日報導，川普在發表總統擁有全權後，廣受州長、議員，共和民主兩黨與憲法學者批評。如今川普說，他本周將與每位州長會談，商討有關重新開放經濟事宜，並示意任何州若決定，過了5月1日後，仍將維持封城，他將給予支持。

(中時電子報)