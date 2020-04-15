挨罵了！尊重開放權 川普將會50州長 09:502020/04/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普14日在白宮玫瑰花園（Rose Garden）針對新冠肺炎疫情發表談話的神情。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普與州長為重新開放爆爭執 就在美國總統川普堅稱，他擁有絕對權力，決定各州是否重新開放後1天，他周二以較緩和的語氣說，不會「強迫」各州在新冠肺炎疫情大流行時重新開放。 據《今日美國報》（USA TODAY）14日報導，川普在發表總統擁有全權後，廣受州長、議員，共和民主兩黨與憲法學者批評。如今川普說，他本周將與每位州長會談，商討有關重新開放經濟事宜，並示意任何州若決定，過了5月1日後，仍將維持封城，他將給予支持。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #美國 #川普 #紐約 #50州 #州長 #新冠肺炎 #重新開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 白家綺拍婚紗兒子不受控 婚宴延期女兒盼疫情快過 19:522020/04/11 娛樂 俄羅斯飛上海班機 驚傳80人有症狀集中隔離 20:492020/04/11 兩岸 疫情燒進日本皇宮？驚傳「皇室護衛官」確診新冠肺炎 20:422020/04/11 國際 川普防疫兼造勢 04:092020/04/12 專題周報 鐘南山：大陸疫情二度爆發可能性較小 16:132020/04/12 兩岸 鍾南山：一定會有外來感染 沒有反而怪 17:582020/04/12 兩岸 《國際社會》傳南韓周二將運送60萬件新冠狀病毒檢測套組給美國 15:572020/04/13 財經 英格蘭盼6月恢復職足聯賽 13:002020/04/14 體育 譚德塞改口 美對WHO最有貢獻 01:242020/04/15 國際大事 抗疫大將 佛奇職位不保 01:242020/04/15 國際大事 國際熱門新聞 不只是錢！川普斷WHO金援 背後真正目的曝光 - 國際 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 - 國際 梅根超不喜歡 哈利連這也要放棄 - 國際 來真的！川普不只斷WHO金 還要全面究責 - 國際 美國準備好了！川普將發布重啟經濟重大聲明 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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