研讀警察參考書躲查緝，詐騙集團仍被逮。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

研讀警察參考書躲查緝，詐騙集團仍被逮。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局及桃園市刑警大隊14日下午，在中壢區延平路某辦公大樓內，破獲一起以賴姓主嫌為首的「複合式詐騙集團」，現場共逮捕6名嫌犯，除起出詐騙所得新臺幣100萬元、詐騙教戰守則及存摺（卡），警訊後，依詐欺罪嫌將賴嫌等人全部移送偵辦。

賴男所組成之詐騙集團成員各司其職，除了假冒親友遭綁架、假冒檢警及投資求職詐騙外，另架設博弈網站，並用電腦控制賭盤輸贏，讓不知情的被害人只輸不贏，越陷越深，詐騙手法相當多元。

另外警方搜索現場時還在現場發現一本警察特考參考書，疑似犯嫌想從中知道警察犯罪偵查相關資訊，藉以從中學習警察運作，規避警方查緝，但還是栽在警察手裡。

平鎮警分局宋屋派出所副所長黃冠貿表示，全民防疫期間，各種宅犯罪伺機而動，該集團行蹤飄忽不定，藏身處所躲藏時間從不超過一個月，且嚴格控管集團人員出入，行動相當謹慎，方專案小組經過長時間跟監及蒐證，發現成員藏身在中壢區延平路某處辦公大樓內，立即報請地檢署檢察官指揮偵辦，大批優勢警力持搜索票，直搗該詐騙集團機房，一舉破獲該詐騙集團。

(中時 )