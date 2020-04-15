東元今年股東會雖無全面改選董事議題，卻在寶佳集團持續敲進東元股票，又向東元股東會提出現金減資10％議案，以東元集團會長黃茂雄及董事長邱純枝為首的東元公司派，對陣寶佳集團，兩路人馬競相尋求法人支持外，也公開徵求委託書，今(15)日股價卻下跌0.05元而以26.50元開出，目前呈現平盤震盪走勢。

寶佳集團以寶佳資產管理、嘉源投資及源通投資三家公司，去年2月敲進東元股票，截至3月24日，對東元持股合計提升到20.09％。外界原本認為，東元敲定5月11日股東會，3月13日至5月11日停止過戶，這段時間買進也沒有投票權，寶佳應不會持續敲進股票。

不過這波股價下跌，寶佳集團以寶佳資產名義持續敲進東元股票22,266張，東元昨(14)日公告，寶佳資產持有東元股票從3月24日13.58％提高至14.71％。寶佳資產、嘉源投資及源通投資三家公司對東元持股攀升至21.22％。

(工商 )