Maxim Integrated Products（美信國際）宣布公司正在加快醫療設備元器件的生產，以全力滿足新冠肺炎（COVID-19）疫情期間的客戶需求。Maxim的半導體元器件被廣泛用於醫療設備，包括病毒檢測裝置、超音波、分析/實驗室設備、呼吸器、病人遠端監測裝置、靜脈血液監測儀、COVID藥物溫度記錄儀、脈搏血氧儀、遠程監護/紅外測溫計、糖尿病血糖儀、麻醉機和一次性血壓測量貼片等。

美信國際總裁暨執行長Tunc Doluca表示，我們正在全力幫助減輕這次疫情為全球帶來的衝擊。為了更有效抗擊病毒，我們正在優化工廠生產能力，優先為用於診斷和治療新冠肺炎(COVID-19)病人的醫療設備所需的元器件進行供貨。我們的產品可支援各類醫療方案的實現，例如用於可穿戴、遠端生命體徵監測、藥物輸送、手術器械，以及肺與呼吸道成像設備。

除了加快生產，Maxim還在開展對較大範圍社區的幫助與保護。其中，Maxim已向美國波特蘭和矽谷地區的醫院捐贈N95口罩，並正在繼續開展募捐活動，以支援其它受影響的地區。同時，Maxim已經為菲律賓甲米地的一線工人提供了個人防護用品，並堅持每週為該地區提供食物捐助。

在公司總部，員工正在參與支持第二食物銀行（Second Harvest Food Bank）的捐贈活動，Maxim將提供最高20,000美元的員工等額捐款。作為公司業務連續性計畫的一部分，Maxim還採取了必要的防範措施，以保護員工的健康與安全，包括對測試設備的頻繁消毒、保持安全衛生距離以及員工遠端辦公等措施。

(工商 )