富蘭克林華美投信今（15）日表示，美國聯準會日前再宣布2.3兆美元貸款計畫，除針對企業紓困外，也增加企業債加購計畫，此一連串措施，實為債市注入強心針，富蘭克林華美投信業建議，投資人不妨趁這次修正後，也分批逢低布局全球高收益債券類資產，為第二季資產配置做超前部署。

受到新冠疫情擴散與能源價格戰夾擊下，全球3月中旬陷入恐慌情緒，美國高收益債市修正速度為2008年以來首見，短期市場波動幅度已超出技術分析範圍，且除美國政府債以外，各類債券資產3月皆出現負報酬。新一波美國聯準會（Fed）公布規模達2.3兆美元貸款計畫，除對中小企業與州政府的資金紓困外，其中7,500億美元將用於3月首度提出的「企業信用機制」（公司債購買計畫）：原僅針對投資等級公司債及其ETF，這次再擴大納入「墮落天使」債券（限3／22之前原為投資級信評企業，但後來遭降評至BB級）以及部分高收益債ETF，顯示Fed更積極作為，以避免更多企業受經濟急凍的影響。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，隨著美國政府積極採取行動試圖為市場注入強心針，包括公布2.3兆美元貸款與推出企業信用機制購債計畫，期待為市場疲態做補救，投資人應也提前做規劃，並調整資產配置，可於第二季結束前分批布局高收益債市。

張瑞明表示，現階段市場已大致反映經濟急凍與國際油價重挫利空，建議對全球高收益債券類基金應可耐心持有，或適度分散至投資級債券型基金，並留意後續因企業信用事件引發的短線擾動，或有受事件影響波動度與風險仍存在，短期應留意違約率變化，故建議目前空手的投資人，不妨先檢視本身風險屬性，再分批逢低介入。

(工商 )