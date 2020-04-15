衛福部今赴立法院社福衛環委員會進行專案報告，中央疫情流行指揮中心昨宣布0確診後，全民歡欣鼓舞，立法委員蘇巧慧質詢時問衛福部常務次長薛瑞元「現在是口罩脫下來的時候嗎？」、「可以出遊踏青的時候了嗎」；對此，薛瑞元一口回應：「現在還不是時候」。

蘇巧慧表示，現在海外歸國的人變少、檢驗能量已經有能力進行更多檢驗，而服務處也接到很多電話，很多民眾問「到底要不要大普篩」。薛瑞元解釋，目前台灣沒有出現大規模的社區感染，所以不需要，「現在很多民眾擔心我們現在網子洞太大、會有魚漏掉，但是漏掉的魚會長大」，所以這些都不會漏掉。

蘇巧慧說，先前衛福部曾允諾高風險對象將會擴大採檢，那會擴大哪些對象、什麼時候開始？薛瑞元指出，目前社區沒有特別高風險區域，所以不會針對社區進行擴大採檢。蘇巧慧接著問，因為某些國家還是高風險，針對境外回來的民眾是否可以進行普篩。薛瑞元說，目前正在研擬從是否針對特定國家回來的旅客進行普篩。

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