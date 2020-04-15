對於領固定薪水的上班族來說，如果能得到一份工作單純、又能賺進大把鈔票的工作，自然非常吸引人。不過以下介紹的這個工作，乍看很簡單，但敢不敢做就見仁見智了！美國一名技師施密特（Kevin Schmidt），每天的工作就是「換燈泡」，換一天的燈泡，就能賺進折合台幣約60萬的高薪。但他的「換燈泡」可不單純，因為他得徒手攀爬到超過460公尺的高空，接近101大樓的高度換燈泡，挑戰指數百分百。

綜合外媒報導，施密特的職業是一名高空信號塔更換燈泡的技師，每次工作他就得爬上高度達460公尺高的信號塔上，過程中只有簡單的安全繩索做基本保護，完全靠雙手雙腳，一步一腳印爬到高空換燈泡，每次攀爬換一座塔的燈泡，至少要耗時約2小時。

施密特表示，他從事這個「高塔換燈泡」的特殊工作，資歷長達8年，不分時間、地點、氣候，只要有任務需要，就要徒手爬高塔換燈泡。他認為，這個工作難度頗高，涉及操作者本身體能，還有懼高的內心壓力；且有時塔頂的風速高達每小時100公里，工作的危險變數很多，除了要有體力、技巧，抗壓性也非常重要。

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(中時電子報)