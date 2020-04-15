台灣捐贈口罩援外，再次引爆改名爭議，香港中評社今發表快評表示，航空公司更名，不計內部因素，在外至少要過兩關，十多年前陳水扁當權時，民進黨就曾吵過，當年國民黨譏諷陳水扁，何不將兒子陳致中改名「陳致台」；這次國民黨的譏諷用語是「笑你不敢」。

中評社快評指出，如果華航可以輕易改名，早在陳水扁當政時就改了，如何輪得到現在台上的這些人，況且航空公司更名，不計內部因素，在外至少要過兩關，其一是需要國際民航組織（ICAO）同意；其二是航權要重新談、時間帶要重新申請，航約要更改、行政文件要更名等等。

快評指ICAO現任秘書長是大陸藉柳芳，ICAO曾在今年2月的報告中將台灣列為中國的一部分，華航若是硬要改名，在國際上將寸步難行，很多航線將不能飛，屆時台灣的外交窘境會進一步顯露。全民抗疫之際，民進黨為何又要炒作華航改名？說白了，無非是要為台獨鋪路。

文章稱，民進黨操作華航改名，被國民黨譏諷「笑你不敢」，可見華航改名之事不易，鬧劇而已。國民黨聲稱要做一個計時器，全民監督，看民進黨什麼時候兌現承諾，完成華航改名。若民進黨不顧華航10億美元招牌價值、也不理其他國際因素，將華航改名硬幹到底，那華航離倒閉關門恐怕不遠了，改名將變成多此一舉。

(中時電子報)