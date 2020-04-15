美系外資出具最新研究報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，預估2020年驅動IC總體出貨持平，為整體還是看好三星年底前停止在韓國、大陸工廠生產LCD面板，台系相關供應鏈有望受惠，點名世界(5347)、頎邦(6147)、聯詠(3034)。

美系外資指出，考慮到由於新冠肺炎疫情爆發的衝擊影響，以及居家辦公(WFH)活動而增加的PC、NB需求，智慧機需求可能轉趨疲軟，故預估2020年驅動IC總體出貨持平，相對於2018年、2019年的年增長分別為2%和4%，但隨著後續疫情緩解，預估2021年DDI出貨年增長將恢復到6%。

美系外資指出，三星將在2020年底之前停止在韓國和大陸工廠生產LCD面板，它將把重點轉移到量子(QD)和OLED面板生產上，有鑑於OLED面板在電視或大顯示面板的設備中滲透率仍然很低，在三星退出市場後，台灣和大陸的LCD面板製造商可能會因此拿到市場份額，故擴大了台灣供應鏈從無晶圓廠到晶圓代工再到後端的大型面板DDI的商機，大型面板DDI佔DDI市場總量逾50%，故預期頎邦、聯詠將是大型面板DDI供應鏈從三星轉向台灣/亞洲供應商的受益者。

美系外資指出，相較傳統DDI來說，TDDI、OLED具有更高ASP，將會為廠商帶來更高空間的獲利，儘管5G的增長速度低於預期，但OLED DDI還是可望穩定增長，隨著更高的平均售價和更長導入時間，世界、頎邦、聯詠都是TDDI和OLED DDI的主要受益者，將頎邦目標價由84元調降到75元、評等維持買進，聯詠目標價由246元調降到230元、評等維持買進，世界目標價由79元調降到75元、評等則由中立調升到買進。

(時報資訊)