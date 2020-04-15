台積電ADR周二大漲3.86%，台積電(2330)股價今開高2元為287元，也帶動台股重回10400點之上，回補3月13日的空方缺口。台積公司即將於明天(16日)下午舉行法人說明會，外資周二轉為買超15372張。台積電法說訊息，將攸關後續外資對台積公司的多空看法。

台積電ADR周二收50.63美元，上漲1.88美元或3.86%，折合台幣每股約304.5元。台積電股價周二收高至285元，主要是外資周二由賣轉買。先前，外資連續二個交易日賣超，累計賣超9445張。

台積電將在4月16日召開線上法說會，除第2季營運展望外，台積電是否修正今年整體營運目標及調整資本支出計畫都是市場關注焦點。

台積電第1季營運並未受到疫情影響，3月營收達1135.2億元新高；季營收3105.97億元，表現也優於預期。

不過，台積電業績比重以智慧型手機最高，第2季起受到疫情影響，需求趨緩，法人估台積電第2季業績較第1季滑落，台積電今年營運表現應難以達到原先預期的成長超過17%水準，且歐美實施防疫管控，可能影響設備交期拉長，法人預期，台積電可能同步調整今年資本支出計畫。

另外，美中科技角力並未喊停。近期外媒頻頻傳出美國將擴大華為禁令的消息，預料也是本次法說會的重點提問之一。

(時報資訊)