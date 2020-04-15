避險需求增加，激勵周二紐約期金漲至7年半高點；受到冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響，導致全球經濟不振，以及商業活動停擺，使黃金的避險需求增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲至7年半高點；此外白金大漲9.3%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲7.5美元，報每盎司1768.9美元，5月白銀漲0.59美元，報每盎司16.13美元，7月白金漲69.9美元，報每盎司819.7美元，6月鈀金漲14.7美元，報每盎司2185.4美元。(商品行情網)

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