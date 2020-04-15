《商情》避險需求增加 激勵周二紐約期金漲至7年半高點 10:002020/04/15 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求增加，激勵周二紐約期金漲至7年半高點；受到冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響，導致全球經濟不振，以及商業活動停擺，使黃金的避險需求增加，吸引投資人空頭回補，激勵期金漲至7年半高點；此外白金大漲9.3%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲7.5美元，報每盎司1768.9美元，5月白銀漲0.59美元，報每盎司16.13美元，7月白金漲69.9美元，報每盎司819.7美元，6月鈀金漲14.7美元，報每盎司2185.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #避險需求 #激勵 #期金 #漲至 也許您會感興趣 推薦閱讀 利差優勢 高收債前景浮現 04:102020/04/13 投資理財 《商情》適逢美國耶穌受難日 上周五紐約貴重金屬休市一日 10:012020/04/13 財經 政策激勵全球股市反彈 美股ETF吸金 19:482020/04/13 財經 《商情》買盤進場 激勵周一紐約期金升至逾7年高點 10:002020/04/14 財經 《紡纖股》外資喊買激勵股價 儒鴻5月法說透析訂單 11:252020/04/14 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 遭遇世紀災難！雄獅老董公開信：關到剩1家也要活下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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