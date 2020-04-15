華航改名事件繼續燒，今天上午立法院交通委員會上，立委直指過去華航改名爭議不斷，保守估計成本11億元，如果丟給股東會去討論最後要改名，成本不能由社會承擔。交通部長林佳龍激動回說，不認同，沒有道理。

國民黨籍立委洪孟楷質詢提問，口罩外交怎麼變成華航改名爭議？有哪些國家誤會是從大陸來的口罩？林佳龍回說，有，是有這樣的報導。洪孟楷再問，有哪些國家？林佳龍僅回說「很多」。因為沒有指名道姓是哪一個國家，讓洪孟楷相當不滿，認為林佳龍又推給媒體。

洪孟楷指出，華航成立60年頭，吵改名也不是第一次，為何最後都沒改成功？部長了解為何沒改成功？是不是改名成本很高？根據民航局提供的資料，如果華航更名，須重新簽署各項合約、文件，變更IATA（國際航空運輸 協會）代碼、銷售系統與機身塗裝及申請換發各項證 照，相關程序皆須耗費大量人力、時間及高昂費用，保守估計約需11億元，導致過去有討論卻不了了之。

林佳龍表示，其實這些社會成本是其次，如果社會討論有共識，我基本上是支持，因為避免引起誤會，我尊重社會討論，重大議題需要社會討論，要有台灣識別避免世界混淆，導致要打壓我們的大陸，卻變成我們去幫大陸援外，要採取行動避免打壓。

洪孟楷認為，交通部把改名議題丟給華航股東會，如果未來股東真要改名，改名成本立法院將不編列預算給交通部，不同意最後又丟給社會承擔，將提臨時提案，如果因為意識形態去改名，就不能編列預算去改，防疫期間不要操作政治議題、意識形態。

此時，林佳龍激動回說「沒有道理」，因為立法院共識之前，行政院有預算編列，華航股東也同意，很多條件下才能決定重大政策。

立委趙正宇認為，一個品牌的建立是不容易的，中華航空這是非常好的名字，有其品牌價值在，如果改名讓給別人，收回來、要回來都要不回來，希望能在維護品牌價值情形下兼顧雙贏。林佳龍也認同委員的意見，但他認為，中共對於這樣的調整可能未必接受。

(中時 )