曾是天菜男團「183Club」成員的祝釩剛，昨驚爆在酒吧被起出大麻油點子菸，遭警方逮捕送辦，而這是他第三度染毒，事後他的家世被起底，竟是知名自行車品牌的第3代小開，身價高達數億，然傳他的父母對他重蹈覆轍感到痛心，氣到拒絕出面保他回家。

據《三立新聞網》報導，祝釩剛三度染毒被捕，一身黑衣黑帽並戴著口罩，低著頭走出法警室，一路被追問案情經過以及想法，外界認為他身為公眾人物，應當面對群眾，但他都保持沉默，遭送辦後，北檢諭令他5萬元交保，不久後來替祝釩剛交保的，不是父母，是哥哥祝鏘博。

祝鏘博同樣一身低調拿錢來保弟弟回家，他表示僅知弟弟車上有被查到東西，細節不太清楚，而身為家人，「我們比較擔心他身體狀況」，至於弟弟做錯事的部分，傳祝家雙親知情後很是氣憤，也因此不願出面，對兒子屢犯感到痛心。

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(中時電子報)