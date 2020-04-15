《港股》美股勁揚 恆指開漲0.26％ 10:012020/04/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國的新冠肺炎疫情似乎已經到頂，以及政府將鬆綁封鎖措施、重啟經濟的樂觀預期帶動下，隔夜美股勁揚，繼道瓊指數與標普500指數之後，那斯達克指數亦重返牛市。周三香港恆生指數開漲0.26%，為24499.86點。國企股(H股)開漲0.13%，為9860.55點。騰訊漲1.42%，收復400港元大關。 (時報資訊) #開漲 #美股 #恆指 #美國 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 新冠肺炎疫情緩和 西義德擬放寬防疫禁令 23:552020/04/13 財經 新冠肺炎疫情蔓延難止 歐盟：年長者恐隔離到年底 12:272020/04/14 國際 《港股》恆指小漲 黃金股齊揚 10:002020/04/14 財經 六合夜市攤位暫停業 杏仁哥開直播吐心聲 14:032020/04/14 生活 新冠肺炎疫情延燒 熱心農民愛心無價 13:392020/04/14 生活 長時間戴口罩猛冒痘？醫授簡單5對策 14:252020/04/14 生活 大專排球徹底閉門 也不開放採訪 14:522020/04/14 體育 葉匡時揪女墜愛河拍婚紗 沈玉琳爆露水姻緣 15:452020/04/14 生活 《港股》陸貿易數據報喜 恆指收漲0.56％ 16:482020/04/14 財經 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 法說會本周四登場 台積全年資本支出估減一成 - 財經要聞 - 工商時報 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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