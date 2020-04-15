在美國的新冠肺炎疫情似乎已經到頂，以及政府將鬆綁封鎖措施、重啟經濟的樂觀預期帶動下，隔夜美股勁揚，繼道瓊指數與標普500指數之後，那斯達克指數亦重返牛市。周三香港恆生指數開漲0.26%，為24499.86點。國企股(H股)開漲0.13%，為9860.55點。騰訊漲1.42%，收復400港元大關。

(時報資訊)