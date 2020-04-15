海軍目前正在東部外海進行俗稱「海強操演」的年度戰術總驗收，海軍艦隊與陸上飛彈、雷達部隊都投入這項年度演習。但是昨天傍晚在演習過程中，有一輛海軍機動雷達通訊車在蘇澳鎮田間道路進行戰術演練時，不慎翻落田間，由於機動雷達通訊車相當機敏，軍方立刻派人警戒，預計上午會進行吊離。

據了解，該輛通訊雷達車隸屬海軍海洋監偵指揮部機動雷達偵搜中隊，有民眾目睹昨天傍晚時，該輛車進行戰術移動時，行經蘇澳鎮區間道路時，疑似因道路狹窄，車輛突然不慎翻落田間邊坡。海軍表示，目前已經派人將車輛吊回處理。

據了解，所謂的海強操演是中華民國海軍艦隊年度的戰術總驗收，將海軍現有各型軍艦編隊打散，再進行分組對抗演練。從2年前起，空軍的年度戰術總驗收「天龍操演」與「海強操演」已整合再一起，透過海軍、海巡、岸置防空、制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰，充分協調與相互配合，有效發揮聯合作戰效能。

因此昨天晚間花蓮空軍基地起降不斷，直到深夜10點都還在進行訓練，研判應該與今年的海強操演有關。

(中時電子報)