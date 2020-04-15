世衛組織（WHO）針對台灣在美國紐約時報刊登的廣告，回應了13點聲明，強調世衛一直與台灣衛生部門保持技術交流，參加幾次世衛組織技術會議的台大小兒感染科醫師李秉穎表示，世衛講關心台灣真是笑死人！世衛就是忽視、歧視台灣。

李秉穎表示，WHO不承認台灣新冠病毒的防疫做得好，而且死不認錯，WHO的回應是顧左右而言他，WHO就是忽視台灣，愈忽視台灣、台灣愈拚命想要參與，所以台灣會參加一些技術會議，例如疫苗選株會議、疫苗政策的研討會。

李秉穎去過幾次WHO相關會議，他說，WHO完全歧視你，不知道這是種族歧視、還是國家歧視？反正就是歧視，例如把名牌寫上Taiwan,China，我們有去抗議反應，後來才有改變以單位名字、不用國名。

一直以來台灣只在技術上參與討論，沒有辦法直接參與、建議決策，無法提供有效幫助，李秉穎反問：這就是世衛組織的關心嗎？世衛敢講出來，真的是笑死人！

李秉穎舉例在1998年台灣爆發腸病毒71型疫情時，世衛完全沒有來台探視；2003年SARS也忽略台灣，要什麼資料都沒有，要台灣向中國索取，直到疫情後期台灣已經快要完蛋才有幾個專家來台。

世衛所謂的保持定期交流，李秉穎認為，那是一般的技術性會議，好像召開學術研討會討論麻疹如何控制，可是這都不會牽涉WHO的決策。李秉穎強調，不讓一個國家參加正式會議就是羞辱，觀察員也是污羞辱、甚至都不給。

這次新冠病毒疫情嚴重，世衛勉強提供台灣視訊會議的機會，李秉穎說，那根本無法好好開會，只是跟人家討論而已。不過，現在全球各國已有一個共識是不讓台灣加入世衛大會是錯誤的事。

(中時 )