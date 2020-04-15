台灣的機車密度為全球之冠，台北橋「機車瀑布」的驚人畫面更曾引發熱議、登上「國家地理雜誌」網站！台灣因巷弄狹小、街道密集的居住環境，使機車成為民生不可或缺的代步工具。根據交通部107年調查顯示，每天騎機車通勤及上學的國人更佔其他用途的59.9%，也因此民眾對機車的品質要求，不少企業不斷精進機車質量。特別以SYM為例，新推出七期活力CBS2.0，具有「輕巧、空間大、超省油、安全大升級，加值不加價」的特色，可以同時滿足現代人選擇機車的諸多條件；此外，配合政府汰舊換新方案，七期活力CBS2.0最高補助金額達13,800元！

新款七期活力125 CBS2.0輕巧、省力、好騎/中時電子報攝

【新款七期活力125 CBS2.0 外型、效能各有3特色！】

機車天天騎，當然要輕巧又好搬，而且女性機車族也不少於男性，因此輕巧款機車更深受女性的喜愛。SYM新推出的七期活力125 CBS2.0，最大亮點就是車身輕巧，車體只有109公斤，搭配75公分的超低座椅，又有同級最省力的駐車架，對於力氣小及身高嬌小的女性及長輩來說，操控十分容易，還能夠輕鬆駐車，加上配有A.L.E.H.「零後仰懸吊系統」，起步加速時更穩，作為「國民機車」實至名歸。

CBS2.0車體只有109公斤，又有同級最省力的駐車架，對於力氣小及身高嬌小的女性及長輩來說，操控十分容易，還能夠輕鬆駐車。

前腳置物空間也是經過精心設計，前踏長度26公分可以放置小型登機箱，空間大又不卡腳；台灣人愛喝手搖飲，前置物空間放置700c.c飲料杯也不是問題；就連後座墊底下的置物空間也很寬敞，可以同時放置3/4及1/2安全帽，此款機車作為每天坐騎再適合不過！

前腳置物空間的前踏長度26公分，可以放置小型登機箱；後座墊底下的置物空間則可以同時放置3/4及1/2安全帽，相當寬敞/中時電子報攝

搭載SYM專利的CBS2.0就是SBS、UBS、CBS的升級版，升級後變得更安全了！CBS2.0能更有效地縮短剎車距離39%，以及增加了智慧自動剎車分配與專利機械機構設計，剎車系統變得更安全、更耐用、好保養，還能省下許多繁雜的維修及費用。

前置物空間寬敞，放置700c.c飲料杯也不是問題/中時電子報攝

CP值爆高！汰舊換新享政府補助 最高省下破萬元】

你最近打算換新車嗎？那現在正是換車好時機啊！即日起至2020年4月30日止，凡是汰舊換新購買SYM七期活力CBS2.0版，除了免費安全升級CBS2.0剎車系統，還可再享政府千元補助，真正加值不加價！SYM 七期活力CBS2.0版原價為59,600元(不含牌險)，但是搭配汰舊換新方案，包含購車優惠及政府補助，最低價驚爆只要45,800元(CBS版、不含牌險)！優惠包含三陽購車優惠1,500元、三陽汰舊換新加碼2,000元、政府汰舊換新七期車補助5,000元、政府CBS補助1,000元、政府汰換新貨物稅減免4,000、廢車回收300元，以上優惠加總發現總共可以省下13,800元。

而騎士也能視自身不同需求選擇更適合自己的保護，除了適合一般通勤族的CBS版之外；還有針對中、重度使用(業務使用、外送服務)或騎乘路況較差、常需跑山路，則可再考慮ABS版，配合汰舊換新購車活動可省下16,800元，活動只到4月底，想要換車的民眾真的要趕緊把握這一波。

現在配合政府汰舊換新方案，七期活力CBS2.0最高補助金額達13,800元！/中時電子報攝

【安全升級不加價 人人都能擁有升級的安全感】

人人都應該享有安全及最好的照護，尤其騎車在外更要小心。SYM的CBS2.0讓車更好騎、安全更升級，就連荷包也幫我們顧到了。如果只是平日一般通勤，真的沒有必要再多花好幾千元購買ABS的安全配置，其實CBS2.0對通勤族的安全提升就已足夠，再說七期活力CBS2.0真的好佛心，安全升級卻不加價，讓安全不再是有錢人的專屬！

七期活力CBS2.0真的好佛心，安全升級不加價，汰舊換新最高補助金額達13,800元！/中時電子報攝

(中時電子報)