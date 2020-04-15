農曆3月23日是天上聖母誕辰，今年遇到新冠肺炎疫情，大甲媽繞境進香在衛服部長陳時中、鎮瀾宮董事長顏清標互通電話後，宣布暫緩舉行。衛服部長陳時中緊記媽祖生日，15日一早低調現身鎮瀾宮，在顏清標及立法院副院長蔡其昌陪同下，向天上聖母祝壽參香祈福。

陳時中參拜後簡短受訪，媒體詢問「是因為昨天零確診所以特別來參拜？」陳時中表示，當時他拜託董事長繞境一事，自己覺得應該有適當的機會來向媽祖致謝；媽祖慈悲為懷，這段時間大家生活都過得不錯，雖然有疫情，基本上台灣是平安的，特別選在這個時間來，表示一點點心意。

至於繞境進香何時能舉行？陳時中說，有機會啦！但是要視疫情變化，台灣目前算是很安全，但是世界各國都在延燒，台灣要完全避免也很困難；現在還在努力期，今天進入觀察期，看這個情形，台灣若穩得住在看如何振興，目前沒有時間表，大家稍微忍耐一下。

由於今天是媽祖聖誕，各地宮廟、信徒湧入鎮瀾宮。陳時中也說，來向媽祖祝壽的信徒很多，廟方實施防疫管制，有要求配戴口罩、量測體溫、噴消毒酒精等 ，大家不要太擁擠。最後媒體追問紐約時報刊登廣告，WHO有13個回應，陳時中回「這種問題就不要在這裡問了！」

(中時 )