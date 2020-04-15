自陸疫情逐漸趨緩、而歐美反而走向嚴峻之際，陸官方積極對外展示援助形象，對外高調宣傳自身防疫模式有效。不過，不過陸駐法大使館近期一篇文章則在宣傳抗疫成功的同時，指責法國養老院「讓病友在飢餓和疾病中死去」，藉此批評西方國家處理危機不當，引起法國不分黨派抗議，法外長勒德里安也召見陸駐法大使盧沙野表達不滿。

根據英《每日郵報》報導，陸駐法大使館12日在其網站上公布一篇文章「還原被歪曲的事實：一名中國駐巴黎外交官的觀察」，該文章並未指出是出自於哪位外交官之手，但其中狠批西方國家應對新冠疫情過於遲緩，但最引起爭議的則是該名外交官指責法養老院「一夜之間拋棄了自己的工作...讓病友在飢餓和疾病中死去」。

此評論一出，立即引起全法政壇怒火，紛紛替養老院辯護。對此，勒德里安（Jean-Yves Le Drian）召見盧沙野，並在聲明中提到自新冠肺炎疫情12月以來，中法兩國保持互助，包括兩國間相互運送防疫物資，「然而，中國駐法大使近日公開場合的立場，並不符合兩國良好的雙邊關係」。勒德里安並強調，「在召見時，清楚傳達我對中國駐法大使近日言行的不贊同」。

不過就在被法外交部召見後，盧沙野於14日在駐法大使館官網公布其在陸媒發表的《中法合作抗疫，千里同好堅於金石》一文，其中次讚揚了中法合作抗疫，並回顧兩國人民在疫情中相互幫助的事實之外，強調法國政府、商界和廣大民眾總體對陸友好，但部分媒體、記者以及所謂「中國問題專家」不時製造出不和諧的聲音，必須予以回擊，還原事實真相。

(中時電子報)