美國總統川普急於重啟經濟，希望在5月1日前重新開放美國經濟，將與各州州長商議。但摩根士丹利警告，新冠肺炎疫情還沒結束，且可能會迎來第二波高峰，美國重啟經濟過程恐怕會很漫長。

外媒報導，美國經濟因疫情而停滯，不僅造成數十億美元的虧損，並破壞了美國社會結構，還可能使2000萬人失業。分析師指出，華爾街正密切關注美國疫情何時達到高峰以及經濟重啟時間。

摩根士丹利分析師周一釋出最新疫情預測圖，表示美國疫情正在快速接近高峰值，意味著美國將朝著復甦期靠近。生技分析師Matthew Harrison指出，從西班牙大流感的走勢分析，這恐怕只是疫情開始的第一波高峰，第二波可能會更強大，「每當疫情從這種急性期恢復，往往只是開始而非結束。」

他警告，第二波肺炎疫情感染潮可能會在今年11月~12月爆發，所幸應不會比目前高峰嚴重，但實際數值目前仍無法確定。

Matthew Harrison認為，估計美國最快要5月中下旬才能重啟經濟，但過程漫長，隔離措施得輪流啟動、關閉，預估疫情必須等待疫苗開發出來才能結束，估計疫苗最快在2021春季問世。

(中時電子報)