台北地檢署偵辦新店隨機殺人案，涉案的王男辯稱他擁有三種人格的精神病，企圖脫罪，但檢方傳喚王妻，王妻證稱丈夫事後在車上嗆她「逼我的」，還說「不用報警了」，是她堅持報警後，王才向員警說「我是精神病，剛拿刀刺了一個人」，檢方並找王男的醫師作證，認定王不具多重人格的特徵，甚至沒有精神病患狀況，只是用精神病作為犯後脫罪之詞。

檢方發現，王男在隨機殺人前，與妻子互動狀況，陳述能力均屬正常，2人縱有意見不合，王男亦無情緒異常激動情況，事後王向員警陳述行凶過程，對答如流，並於車內哭訴害怕看不到妻子，認定王男殺人時，精神意識正常。

檢方指出，王男辯稱他有多重性人格，也就是解離性人格異常，無法控制自己，但檢方找王男的醫師作證，認為多重性人格，一般而言與長期童年被迫害、侵害有關，解離是一種自我防禦機制，處理當下無法處理之情緒，一般學理上，主要人格不會知道其他人格出現。

而王男清楚知悉行過程，而且依他所稱他當下知道另一人格存在，並不符合多重性人格特徵，認定王男是缷責之詞，不採信他是其他人格殺人的說法。

檢方並發現，王男雖曾至身心科診所求診，主訴因工作、兩性間壓力造成失眠焦慮，並無幻覺或妄想等精神病狀，駁斥王男根本不是精神病患，只是犯後脫罪之詞。

(中時 )