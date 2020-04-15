員警將老翁帶返派出所休息，再聯絡他的女兒告知老翁迷失一事，順利讓老翁與女兒團聚。（台中市警局第四分局提供／陳世宗台中傳真）

「視若己親、找到回家的路！」台中市政府警察局第四分局南屯派出所，日前晚間18時許接獲110報案，位於五權西路上1間餐廳內，有迷失老人需要警方協助；巡邏員警陳茂榮、吳仲傑立即到場，經查證身分，將高齡88歲的黃姓老翁找到回家的路！

警方指出，員警獲報到場時，迷失的老翁停駐店門口問路，似乎忘記回家的路！經警方查證身分，原來該名迷失老人姓黃，且已經高齡88歲，員警在現場和黃姓老翁溝通問答，老翁皆對答如流、反應十分敏捷，實在不像已高齡88歲的老人家。

黃姓老翁指出，他一大早就出門，從台中市4公里外的西區散步到南屯區，令眾人無法置信他身體竟如此健壯！員警先將老翁帶返派出所休息，再聯絡他的女兒告知老翁迷失一事，順利讓老翁與女兒團聚。

黃姓老翁的女兒說，她爸爸平常就喜歡到處走動，沒想到居然竟走失了，對於警方的熱心協助深深感激並表示高度肯定。

南屯派出所長周景彬表示，老人是智慧累積的珍寶，為民服務本為警察職責所在，對待需要幫助者應有同理心，就像對待家人一般責無旁貸；並提醒民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，以防止走失及緊急連絡時能立即通報。

＃老翁＃迷失＃暖警＃找到回家的路＃累積＃珍寶

(中時 )