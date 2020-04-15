女星何妤玟與丈夫邵天成在今年初結束8年婚姻，何妤玟昨（14日）首露面表示，兩人花很多時間磨合、諮商，強調和平離婚是彼此一起努力來的，而何妤玟在露面前也在臉書感性寫下：「接受不能改變的事實」，未料卻有網友留言「其實 妳的先生值得更好的!!!」對此，何妤玟也現身正面回應。

何妤玟宣布離婚後仍照常工作，不過她昨凌晨則在臉書感性寫下：「接受不能改變的事實，也有勇氣面對並且帶著智慧去處理這些問題」，未料卻有網友留言「其實 妳的先生值得更好的!!!」、「祝妳老公找到更好的噢，妳的話，隨便就好」，對此，何妤玟也親回覆：「感情沒有好與不好 只有適合不適合ㄛ⋯」，並表示她真心祝福所有人都找到幸福。

何妤玟回應網友。（圖／取材自何妤玟 Winnie Ho臉書）

而何妤玟昨現身時也表示，離婚是她和前夫花時間磨合、婚姻諮商、找長輩溝通的結果，她強調：「現在的和平是我們攜手努力得來」，至於一對女兒，何妤玟則指出，她和前夫都會用愛共同撫養女兒「這點都不會改變」。

(中時電子報)