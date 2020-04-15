蘆竹警分局副分局長李維振阻詐，驚見自警政署退休的老長官。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹警分局副分局長李維振阻詐，驚見自警政署退休的老長官。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

年逾9旬的林姓老翁和妻子15日一早到蘆竹一間銀行，一口氣要提領104萬元現金，蘆竹警分局副分局長李維振獲報到場，驚見2人是警政署退休的「老長官」，不斷勸說，2人才道出擔心未來行動不便，領在身邊預備，並非遭詐，也允諾先小額領款，在員警護送下返家。

一對年邁的老夫妻來到蘆竹區中正路國泰世華銀行南崁分行，打算提領高達104萬元的現金，行員覺得有異，暗中報警求助，轄區警方到場，老夫妻仍堅持己見，更稱是高階警官退休，和基層員警陷入僵局。

蘆竹警分局副分局長李維振獲悉親自前往瞭解，發現95歲林翁和84歲的郭婦都自警政署退休，官拜3線2和3線1，任職時署長還是軍職，李不斷以「老長官」稱呼，老夫妻才卸下心防，道出是擔心即將行動不便，因此才想未雨綢繆、一次領出所有積蓄，預作醫療及生活花費所需。

李維振站在部屬角度，極力分析攜帶大筆現鈔不妥，容易成為歹徒覬覦對象，好不容易說動2人，同意只領出3萬元現金當本月生活費，並由員警護送返家，老夫妻感謝後生晚輩關懷。蘆竹警分局也呼籲，提領大筆現金，可向警方申請護鈔服務，以保障運送安全，歡迎民眾多加利用。

(中時 )