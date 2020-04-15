距離畢業的日子已進入倒數階段，不少應屆畢業生已經開始準備履歷、投入求職，即將成為社會新鮮人。全球人壽正招募第六屆內勤儲備主管（MA），凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳，且中英文溝通流利者，就是全球MA計劃要找的人。歡迎有興趣的應屆畢業生與擁有2至5年保險相關工作經驗優秀青年，申請時間至4月13日止，好好把握機會，一起閃耀2020。

「全球人壽邁入第26個年頭，我們一步一腳印為保戶提供最專業的壽險規劃服務。」全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下，正持續積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並透過內勤儲備主管（MA）計劃、實習生計劃及全國大專院校商業個案大賽（ATCC）大賽等多管齊下，促進組織年輕化，期許將新一代思維和創意帶入全球，「積極、正向、具有高度企圖心，都是我們要找的人」。

全球人壽人資長陳幸琦(圖中)歡迎積極、正向、具有高度企圖心的年輕人加入全球人壽MA行列。（全球人壽提供）

【18個月從青澀蛻變專業】

陳幸琦進一步說明，今年MA招募已邁入第六屆了，全球人壽為了持續迎戰保險科技，優化人才池，仍會積極網羅屬跨領域之創意類型人才，加上這些年來，所招募的MA貢獻卓越，公司絕對會傾注資源全力栽培。公司透過許多的職場銜接內訓課程，來幫助社會新鮮人快速地融入企業文化以及習慣公司的節奏。

全球人壽MA計劃為期18個月，正式加入後第1個月將協助MA透過公司基礎培訓課程，建立保險專業知識、熟悉全球人壽的商品，同時也會邀請各部門主管擔任講師，藉此讓MA了解部門運作情形與該部門核心知識概況；第2個月開始的未來17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董事長、副董事長、總經理、EC主管等高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議；最後第18個月，將彙整過去18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

近年持續參與MA遴選的全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，對於這些MA從他們進公司前的青澀模樣，到蛻變為各領域的專業達人，印象非常深刻，「因為我們對MA的要求其實是全能的」，無論是坐在辦公室裡面進行分析工作，又或者是主持跨通路溝通會議，或者是到高階主管面前做專案報告，都在不斷挑戰他們的專業知識、管理能力，透過這些壓力訓練，深刻感受到他們的蛻變，每年把這些有潛力的年輕人聚在一起互相交流、享受這樣的過程，也鼓勵MA們「讓自己成為被人期待、可以依靠的人」。

全球人壽各屆MA從進公司前的青澀模樣，到蛻變為各領域的專業達人。（全球人壽提供）

【挑戰跨部門任務 超越自我巔峰】

全球人壽2019年招募6位MA，其中畢業於台大會計系的學長姚旺廷(Alex)說，在輪調過程中，儲備主管們不但能更熟悉部門業務，更能用宏觀的角度去看公司整體的運作。在不同功能屬性的部門之中，挑戰各項任務、挖掘潛能，也能建立跨部門人脈，向各部門資深主管與同事學習，培養團隊合作與跨部門溝通。透過輪調期間的歷練，儲備主管必須增進能力來克服困難，很適合想挑戰不同任務，不斷超越自己巔峰，歡迎這樣的你加入全球人壽內勤儲備主管計劃。

畢業於政治大學科技管理與智慧財產研究所的學姐黃筠婷(Tracy)，曾於就學期間參與2019年ATCC大賽且為全球人壽奪冠，在賽後、碩二下學期隨即申請了全球人壽第五屆MA計劃，順利成為全球人壽MA。她說，因為參加這場比賽而認識全球人壽，讓喜歡新鮮事務及面對挑戰的她，培養出對保險產業的興趣。加入全球人壽後，也希望能透過不同部門及各式專案的洗禮，提升自己解決問題、面對挑戰的能力，拉高自己的眼界。

擁有精算背景並畢業於美國Georgia State University的2019年MA學長陳皇羽(Robin)也說，原以為進入保險公司精算部門即是職涯的全部，但透過多元豐富的MA計劃，訓練期間不間斷地參與公司內部核心專案、各大活動，搭配個人意願，安排至不同單位學習，不斷在觀摩、學習、實作之中增進自己的各項能力，拓展了職涯的不同面貌。

輪調過程中，不但能與前線業務員接觸，深入了解客戶核心需求與傾聽業務員的心聲；在精算財務部門，整合分析財務數據，為預算進行預估與檢核；也借助這一連串輪調部門的經驗，對跨部門的行政流程進行接軌與優化。

畢業於台大會計系的2019年MA姚旺廷表示，全球人壽MA適合想挑戰不同任務，不斷超越自己巔峰的人來加入。（全球人壽提供）

【提供年輕人舞台 打造幸福感職場】

而去年畢業於台大工商管理學系，加入全球人壽MA的學長簡于恒(Alan)，則分享培訓的心路歷程，他說，全球人壽除了願意給予年輕人舞台，對人才的培育也相當積極，除了跨部門輪調訓練外，公司也會安排講師來針對不同的職場技能進行授課，讓剛從學校畢業的MA可以快速地學習到職場中的簡報提案、談判能力，及團隊合作的奧秘。

畢業於政治大學風險管理與保險學系，2019年MA學姐楊蕙如(Ruru)則表示，在這充滿機會的環境下，有很多機會與高階主管共事，看見他們獨特的思維與視野，學習以宏觀的角度看世界。她強調「每個人都有成功的機會，就看你給不給自己機會」，加入全球人壽，不必擔心自己沒有機會展現長才，而是需隨時做好準備，迎接未知的挑戰與考驗。

2019年MA學長陳柏元(Vitus)也分享，在全球人壽可以依據個人志願，在前台、中台和後台當中選擇多個部門進行輪調，像是引領公司科技創新的資訊部門、負責配置幾千億資金的投資部門和規劃全公司保險商品的產品部門都有輪調的機會，而且別以為這樣的輪調會犧牲掉培養自己專業深度的可能，在每個單位都有挑戰性的專案等著MA的到來，期許未來你能在最短的時間內，鍛鍊自己解決問題的能力，也學習如何有效溝通，培養從公司角度來思考大局的思維能力。

全球人壽給予年輕人發光發熱的舞台，2019年MA群正經歷輪調各部門專案的挑戰。（全球人壽提供

全球人壽秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，希望同仁能在工作與生活中取得平衡，擁有幸福感，也相當重視職場環境與工作氛圍，如同仁專屬的健身房及教練、每年不定期舉辦同仁同樂活動等。歡迎新鮮人及有工作經驗的優質夥伴，加入全球人壽的大舞台，2020全球人壽MA招募申請期間自即日起至4月13日止，詳情歡迎進入全球人壽官網「人才招募」專區中的「2020內勤儲備主管招募」專區查詢。

(中時電子報)