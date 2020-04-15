知名跨國酒店集團萬豪國際（Marriott International）公告最新業務概況，指出受新冠肺炎疫情衝擊，目前全球7300多間酒店中約25％暫停營業，預估2020年首季全球客房平均產值（Rev PAR）將衰退23％，其中北美地區衰退約20％，目前下滑趨勢未見回穩跡象。

萬豪指出，2020年1～2月全球客房平均產值衰退0.3％，若排除亞太區後為成長3.2％。隨著新冠肺炎疫情全球大流行，除大中華區以外的所有地區，3月住房率及客房平均產值均較2月顯著下滑。

萬豪初步估計，集團3月全球客房平均產值將衰退近60％。其中北美區衰退約57％、亞太區衰退74％（大中華區衰退83％、亞洲其他地區衰退68％），歐洲區衰退71％、加勒比海及拉丁美洲區衰退57％、中東及非洲區衰退56％。

萬豪指出，集團大中華區酒店營運自1月下旬起即受疫情衝擊，但客房平均產值在3～4月持續穩步改善。隨著檢疫及旅行限制放寬、民眾陸續重返工作崗位，4月首周住房率回升至近20％，暫停營運酒店數自2月中旬的90多家降至目前的20多家。

同時，短暫休閒及區域需求，已推動大中華區酒店客房平均產值提升。萬豪表示，4月4～5日的清明連假周末，位於休閒旅遊區域的集團酒店中，有20多家住房率超過60％、其中8家滿房，顯示大中華區需求已見早期復甦跡象。

不過，全球其他地區則未見止跌回穩趨勢。萬豪表示，目前北美區住房率僅10％，約16％、共870多家酒店暫停營業，預期將有更多酒店暫停營業。歐洲區目前住房率未達10％，約79％、共500多家酒店暫停營業。

至於中東及非洲區方面，萬豪表示，約有54％、150家酒店目前暫停營業，加勒比海及拉丁美洲區則有約69％、近200家酒店暫停營業。對此，集團已在全球實施營運持續計畫（BCP），並依據全球局勢持續調整。

萬豪表示，目前單月營運管理費用已減少30％，而今年原訂達7～8億美元的資本支出規模，目前預計將有4成將取消或遞延，幅度較3月中宣布的至少約3分之1提升，且未來可能規模進一步增加。

(時報資訊)