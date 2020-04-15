復活節前夕，美國聯準會再宣布2.3兆美元貸款計畫，除針對企業紓困外，也增加企業債加購計畫，此一連串措施，實為債市注入強心針，富蘭克林華美投信業建議，投資人不妨趁這次修正後，也分批逢低布局全球高收益債券類資產，為第二季資產配置做超前部署。

受到新冠病毒(COVID-19)疫情擴散與能源價格戰夾擊下，全球三月中旬陷入恐慌情緒，美國高收益債市修正速度為2008年以來首見，短期市場波動幅度已超出技術分析範圍，且除美國政府債以外，各類債券資產三月份皆出現負報酬。

而新一波美國聯準會(Fed)公布規模達2.3兆美元貸款計畫，除對中小企業與州政府的資金紓困外，其中7500億美元將用於3月首度提出的「企業信用機制」(公司債購買計畫)：原僅針對投資等級公司債及其ETF，這次再擴大納入「墮落天使」債券(限3/22之前原為投資級信評企業，但後來遭降評至BB級)以及部分高收益債ETF，顯示Fed更積極作為，期望超前配置，以避免更多企業受經濟急凍的影響。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，隨著美國政府積極採取行動試圖為市場注入強心針，包括公布2.3兆美元貸款與推出企業信用機制購債計畫，期待為市場疲態做補救，投資人應也提前做規劃，並調整資產配置，可於第二季結束前分批布局高收益債市。儘管美國高收益債將非Fed計畫內的主力買入資產，然擴大信用保護傘的舉動，已再度為市場注入強心針。而由Fed企業信用機制與本身的信用風險來看，處於投資級債邊緣的BBB級債券，與非投資等級當中評等較佳的BB級債券，因信心面回穩，可望優先獲得較大支撐。

目前富蘭克林華美全球高收益債券基金投資組合4成以上配置於BB級債，並有一成以上BBB級債券，截至第一季底(3/31)，近三年各期間基金績效皆為同類型排名前四分之一。

(時報資訊)