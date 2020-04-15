1.威剛(3260)：工業級新品攻5G、AIoT，昨外資、自營商聯手轉買超，帶動早盤股價漲至52.3元，攻克5日線。
2.台積電(2330)：昨外資轉買超、三大法人聯手買超16638張，ADR昨夜大漲3.86%，今早股價漲至288.5元，為明日線上法說暖場。
3.千興(2025)：3月營收月增109.39%、年增90.45%，今早股價大漲逾9%，飛過月線。
4.麗清(3346)：3月營收為谷底、Q2成長可期，外資連三日擴大買超，今早爆量急拉漲停。
5.科妍(1786)：長效關節腔注射劑獲健保署核准，激勵早盤股價跳空漲停鎖死。
6.中天(4128)：旗下合一生技今停牌待重訊公布，市場預期與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄有關，激勵股價漲停鎖死，排隊買單逾萬張。
7.長榮海(2603)：BDI漲近7%，外資終止連3日賣超，早盤帶量上漲近6%。
8.晶華(2707)：外資終結連3賣，投資價值浮現，股價續高漲逾7%，領觀光股走出疫情陰霾。
9.晶彩科(3455)：OLED題材續吃香，晨盤挾量衝上漲停板。
10.立積(4968)：訂單滿手，上半年營運看俏，昨三大法人聯手敲進，早盤續漲近2%，續登波段新高價。
11.貿聯-KY(3665)：歐美防疫拉高連接器需求以及醫療用線出貨增溫，股價持續上攀，突破180元。
12.奇力新(2456)：訂單能見度高可望營運逐月走揚，無懼外資賣超，早盤再度突破百元、漲逾8%。
13.柏承(6141)：台灣少數可生產測試板廠商，外資穩定買超，高檔盤整後邁開步伐，早盤攻高6%。
14.宏達電(2498)：VIVE X搭上防疫順風車，買盤力拱股價向上，成功回補3月13日跳空缺口。
15.同致(3552)：受惠特斯拉大陸銷售旺，股價急升漲停板。
16.邑昇(5291)：5G、AI接單熱絡，Q2展望樂觀，強勢向上登漲停。
17.日勝生(2547)：庫藏股搭配大盤回暖，今早成功重返10元關卡，收復疫情期間大跌的失土。
18.元大金(2885)：Q1稅後盈餘42.69億元，EPS 0.37元，三大法人昨轉買超4931張，早盤續漲逾2%。
19.中信金(2891)：受歐系外資青睞並升評，外資昨擴大買超逾1.7萬張，早盤漲逾2%。
20.新普(6121)：3月營收雙增，創歷年同期新高，Q2看旺，早盤漲逾2%，站上300元。
21.撼訊(6150)：4億元CB競拍，29日掛牌，早盤開低走高、漲逾3%。
22.三洋紡(1472)：瞄準防疫商機，4月下旬推防疫圍巾，後市可期，早盤放量勁揚約5%。
23.鈺齊-KY(9802)：客戶相挺渡疫情寒冬，3月、Q1營收齊揚，早盤挾量漲逾5%。
24.華新科(2492)：5月前訂單滿載，擴產計畫提前開跑，今早爆大量攻上漲停。
(時報資訊)
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