SEMI（國際半導體產業協會）今日公布的「全球半導體設備市場報告」（Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics Report）中指出，2019年全球半導體製造設備銷售總額為598億美元，相較2018年創下的645億美元歷史新高減少7%；台灣重登半導體新設備的最大市場。

台灣去年穩坐半導體新設備的最大市場，銷售額增加68%，來到171.2億美元，讓韓國交出市場第一的寶座。中國大陸保持第二大設備市場的地位，銷售額為134.5億美元。韓國則是下跌44%，以99.7億美元排行第三。相對日本、歐洲和世界其他地區新設備市場的萎縮態勢，北美設備銷售額2019年躍升了40%，達到81.5億美元，為該區連續第三年增長。

SEMI指出，2019年全球晶圓處理設備銷售額下降6%，其他前段設備銷售額則出現9%的增長。組裝、封裝以及測試設備的銷售表現也不如預期，分別下降了27%和11%。此外，所有銷往中國的主要設備部門，除了組裝和封裝之外均有所成長。

(時報資訊)