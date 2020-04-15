人民幣兌美元中間價15日報7.0402元，較上日的7.0406元微升4個基點，漲幅0.01％。

在岸市場部分，截至15日上午10點，人民幣兌美元在岸價報7.0512元，上漲93個基點，漲幅0.13％。離岸價報7.0509元，下跌38個基點，跌幅0.05％。

(工商 )

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