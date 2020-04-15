人民幣中間價微升4個基點 10:212020/04/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價15日報7.0402元，較上日的7.0406元微升4個基點，漲幅0.01％。 在岸市場部分，截至15日上午10點，人民幣兌美元在岸價報7.0512元，上漲93個基點，漲幅0.13％。離岸價報7.0509元，下跌38個基點，跌幅0.05％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #微升 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fed推龐大紓困方案支撐美國經濟 標指創46年最大單周漲幅 04:092020/04/11 財經要聞 3月CPI、PPI漲幅 近五月新低 04:092020/04/11 全球財經 國外指數期貨贏家專欄－疫情放緩 標普500周漲幅12.1％ 04:102020/04/13 證券．權證 人民幣中間價升54點 10:462020/04/13 財經 需要被療癒 陸霜淇淋疫軍突起 04:092020/04/15 焦點新聞 專家傳真－恐慌情緒瀰漫 穩舵前行三大關鍵 04:102020/04/15 產業特刊 熱門股－巨大 跌深反彈外資轉買 04:102020/04/15 證券．權證 財經熱門新聞 OPEC救不了！油價又殺 揭2大致命關鍵 - 財經 反擊川普奧步！華為轉單這家陸廠 台積電危險？ - 財經 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 法說會本周四登場 台積全年資本支出估減一成 - 財經要聞 - 工商時報 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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