創業家兄弟（股票代號：8477）自成立以來積極擴展公益事業規模，防疫期間愛心不間斷，持續投入社會公益，今（15）宣布旗下電商平台生活市集攜手公益策略夥伴財團法人中華民國唐氏症基金會（以下簡稱「唐氏症基金會」）推出生活市集X唐氏症基金會聯名「愛心生活防疫箱」，即日（15）起於生活市集「公益專區」進行銷售，售出所得將全數支持唐氏症基金會。生活市集X唐氏症基金會聯名「愛心生活防疫箱」內含唐氏症旗下「愛不囉嗦」暢銷點心：蔓越莓雪球與焦糖爆米花、「愛皂事」花樣玫瑰皂、愛心掛耳式口罩套及生活市集自有品牌衛生紙等防疫期間民生物資，首批限量300盒，一盒建議售價399元，期望吸引更多消費者在防疫期間也能持續關注公益機構與商品，達到拋磚引玉、挹注更多良善力量加入幫助社會正向循環。

生活市集積極投入公益，與唐氏症的合作已邁入第4個年度，是最早合作的公益策略夥伴之一，唐氏症基金會創立至今已逾20年，長期關注唐寶寶的全生涯發展，包含早療教育、醫療復健、工作訓練、庇護性就業、健康管理、急難救助等的不同層次之全人服務，目前唐氏症旗下擁有三個庇護商店，也開發出多項品質與口碑並重的優質商品，此次雙方聯名開發生活市集X唐氏症基金會聯名「愛心生活防疫箱」，目的在結合雙方在民生必需品、生活好食好物的專長上，希望讓消費者在防疫期間也能用得安心、吃得放心、並同時為公益貢獻一份心意。生活市集X唐氏症基金會聯名「愛心生活防疫箱」內含生活市集自有品牌衛生紙一包、由唐寶寶親手製作的「愛不囉嗦蔓越莓雪球餅乾」及唐氏症基金會人氣商品「焦糖爆米花」各一份，以及「小作所」身障青年製作的鈴蘭或野薑花香氣的「花漾玫瑰皂」一塊，掛耳式口罩套更是由宜蘭月眉社區的媽媽們親手縫製，一針一線都懷抱著對台灣的深深祝福，唐氏症基金會也表示，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，今年基金會在商品銷售、合作活動及捐款數目都不如以往，雖然目前大環境的景氣蕭條，但願意用唐寶寶天性樂觀開朗的精神給予社會更多振奮的正能量，與大家共同打贏這場「防疫大戰」。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，電商產業在這波疫情風暴中成為逆勢成長的產業，面對大環境受到的衝擊，更應該發揮企業社會責任與企業『共好』精神，並善用電商平台優勢，與大家一起共度難關。生活市集近年協助公益機構銷售頗有成效，去年正式成立公益專區，商品的品類與規模都持續擴增，且不收取上架費、成交不抽成，包含金流手續費等都由公司吸收，所得金額全數支持公益機構，帶動今年迄今公益商品整體銷售金額較去年同期成長超過10倍。年初與心路基金會合作獨家上架『心路x柴語錄限定晴雨傘』，兩個月來即創下銷售逾500支的佳績，也期許這次與唐氏症基金會的合作能拋磚引玉，讓各方良善力量挹注，讓社會展現出更正向的善循環。

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