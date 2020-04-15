財長蘇建榮今（15）日上午在立院財政委員會審查海關進口稅則前受訪時表示，發現金政策是要看情況的，因為有時候現金會取代消費，不一定能增加我國內需，舉例來說，本來要買的生活必需品，可能就用現金來購買，未能有效擴張消費力道，所以必須要有一個配套，穩當的措施。

蘇建榮也指出，我國紓困規模達1兆500億元，其中約7,000億元為央行、郵政儲金、各公營銀行貸款額度，而紓困振興特別預算金額會擴充到2,100億元，還有蔡英文總統與行政院指示「移緩濟急」的1,400億元一般預算。

蘇建榮認為，這樣的1兆500億元紓困措施必須同步搭配我國醫療人員的努力，像昨天是零確診，那我國影響就會比較小，還可以透過政策刺激內需，減緩經濟衝擊。他指出，如果疫情像歐美那麼嚴重，那刺激內需政策也很難帶動經濟。

在疫情蔓延情況下，目前歐美各國紛紛下修經濟預測，蘇建榮指出，預測機構通常在上下半年都會有一些調整機制，所以還是要看後續疫情的嚴重性。

(工商 )