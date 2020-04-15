民進黨高雄巿議員高閔琳等人15日公布一段民眾打電話到教育局的錄音對話，質疑高雄巿長韓國瑜2月聲稱的飛躍100、滿天星計畫，迄今過2個月，還沒有核定，也沒有公告。教育局則回應計畫還在修正中，修正後就會公告。

根據公布的錄音檔，民眾詢問要如何申請滿天星計畫，但承辦人員回覆「計畫還沒有核定，所以還沒有公告」。高閔琳質疑，韓國瑜今年2月表示將補助100位青年出國，講得非常令人嚮往，但滿天星計畫迄今沒有具體期程。

「這難道就是韓巿長一直以來的空氣執政風格？」，高閔琳認為，從錄音的內容，可以看到韓巿長就是隱形的巿長，無心巿政、也沒有滿天星的巿政。韓國瑜執政總是先說先贏、說大話，但實際上做不到，也不知道怎麼做。

同黨議員簡煥宗另質疑「愛情產業鏈，國瑜把它變不見」，1年多前看到前觀光局長潘恒旭帶幾個人去拍婚紗，但同樣場景，昨天又出現了。實際上這都只是口號政策，只是韓巿府為了完成這樣的口號，只好喊出更多的口號。

韓國瑜﹐高閔琳,簡煥宗,滿天星計畫

(中時 )