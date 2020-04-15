新冠肺炎擴散全球，美國航空母艦「羅斯福號」也淪為重災區，被迫停靠關島基地，而共軍近日則是動作頻頻。國防部長嚴德發今天在立院備詢表示，共軍在區域內的活動就是彰顯中國在疫情嚴峻下，沒有軍事空窗期持續訓練，恫嚇、威懾是一慣伎倆。

國防部12日晚間證實，中共遼寧號航空母艦(CV-16)編隊及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542／598、驅逐艦117／119、快速戰鬥支援艦-965)，本月初離港後於黃、東海從事航訓，11日由東海航經宮古水道後，由我東部外海經南部海域續南駛，從事遠海長航訓練。

此外，今年以來共軍戰機已六度擾台，其中在2月10日一度短暫踰越台灣海峽中線，在3月16日則是首度進行夜航訓練，並接近台灣防空識別區，最後一次擾台則是4月10日，分別為轟6、空警500、殲11等型機。

民進黨籍立委羅致政質詢表示，中國的官媒曾提及「勿謂言之不預」這句話，共軍武嚇動作有無升級？

嚴德發表示，這句話的意思是「我有事先警告你的意思」，但中國仍不放棄武力犯台，近期的文攻武嚇等活動也好，「不管中國放什麼話、不管預或不預，國軍不會鬆懈戰備，也不會隨中國起舞」。

羅致政又問，共軍疫情嚴重，但近期在區域內頻頻軍事行動，是否是心虛的展現？嚴德發認同這樣的解讀，但國軍不挑釁，也不怯戰，而美軍電子偵察機近期在南部海域密集的情蒐、掌握動態，都屬正常現象，也每天都在進行。

(中時 )