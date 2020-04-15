陳時中、顏清標合體鎮瀾宮 參拜大甲媽求疫情穩定

大甲媽祖進香遶境活動，在陳時中與顏清標互通電話後，隔天宣布暫緩舉行。陳時中15日南下台中參拜大甲媽祖，鎮瀾宮董事長顏清標親自接待，媒體好奇兩人在會客室談了什麼？

顏清標表示，鎮瀾宮配合政府防疫措施，今年遶境進香暫緩，今天是媽祖1061歲聖誕，部長此行來參拜媽祖，祈求台灣平安、維持零確診，也感謝鎮瀾宮捐款3千萬元。這些來自善信大德的香油錢，讓防疫人員採購防疫設備，這也沒什麼，平常廟裡就在做了。

顏清標表示，陳時中也關心鎮瀾宮防疫，信徒進廟都遵守規矩，大家都配戴口罩、噴消毒酒精；昨天全省許多廟宇前來祝壽，並減少隨行人員，「你不要太多人，安全最重要，大家都怕搭乘遊覽車，說太多又被罵，無論如何就是要安全，鎮瀾宮一定配合政府政策。」

顏清標說，部長為人很客氣，他說本來就想來了，今天剛好是媽祖聖誕，特別來感謝媽祖及鎮瀾宮，也希望每天都能零確診，大家都平安，世界都平安。

(中時 )