山東省委副書記李干杰任山東省政府黨組書記。（取自中新網）

據大陸國家信訪局網站消息，中共中央決定，先前任大陸國安部政治部主任的李文章出任國務院副祕書長、國務院機關黨組成員，國家信訪局局長、黨組書記。

李文章1962年12月出生，寧夏中衛人。中央黨校研究生學歷、教育學學士，副總警監。2018年12月任國家安全部政治部主任、黨委委員、機關黨委書記。2016年6月任遼寧省委常委、政法委書記。2015年6月任寧夏自治區黨委常委、政法委書記。

此外，原任大陸生態環境部部長、黨組書記的李干杰，4月9日剛出任山東省委常委、副書記。14日陸媒報導，李干杰出席當天上午山東省委新冠肺炎疫情處置工作領導小組指揮部工作會議時，身分是省委副書記、省政府黨組書記、省委新冠肺炎疫情處置工作領導小組組長。證實李干杰已兼任山東省政府黨組書記。

李干杰1964年11月生，湖南望城人，清華大學核反應爐工程與安全專業畢業，研究生學歷，工學碩士學位，高級工程師。他是一位核工程專家。

李干杰曾任大陸國家核安全局局長、環境保護部副部長，河北省委副書記等職，2017年任環境保護部黨組書記、部長，2018年國務院機構改革後任生態環境部部長、黨組書記。原任山東省政府黨組書記、省長的龔正近日已任上海市委副書記、代市長。

(旺報 )