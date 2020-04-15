教育部青年署今年首度與原住民族委員會合作推動「U-start原漾計畫」，串聯校園育成及區域輔導支持資源，提升原住民族青年創業培力與新創能量。今年第一階段補助名單公告，計補助12隊，每隊分別可獲得50萬元創業開辦費（其中15萬為育成單位輔導費）。

今年獲補助的12組原住民族青年團隊提案主題涵蓋特色農業、部落深度遊程、文化創意、數位經濟等，創業類型非常多元。

特色農業部分如國立宜蘭大學「英勇的神蜂部隊」創業團隊，針對原住民族地區進行林下養蜂技術及產品開發訓練，強化林下經濟之多目標利用發展，透過蜂產品增加部落產業，亦協助部落產業文化生態轉型。

另有高雄科技大學「和木相處」創業團隊以具循環經濟廢棄物再利用、原民文化傳遞及地方創生等特色的「木業加工廢棄物再利用」，推出家具、琉璃鋼筆及繡尺等系列產品。

暨南大學「來唄．工作室A cup of cof’e」創業團隊，透過仁愛鄉卡度部落咖啡，建立獨特且具在地性的特色產業，希望能從產業鏈結、教育訓練及導入專業檢驗制度，協助完善南投縣仁愛鄉卡度部落的咖啡產業。

文化創意部分，如東華大學的「族跡工作室」創業團隊透過繪本、遊戲卡等教材設計方式推廣母語教育，希望以有品質的文創商品，協助部落幼童教育，復振族語，並培養未來文化傳承的人才。

部落深度旅遊部分則有台東大學「山下人家」創業團隊，以拍攝原住民族文化及產業相關主題，藉由建立原住民族傳統文化智慧及現代生活素材庫，推廣原鄉生活及文化，並帶動觀光及深度旅遊產業。

數位經濟領域則有台科大「原香」創業團隊，透過開發原住民族特色美食食譜APP，並集結原住民族群、食材及原住民族小農合作的簡介資訊，以達到介紹臺灣原住民族美食文化及優質原住民族食材推廣之效益。

今年第一階段獲補助的U-start原漾計畫新星團隊，後續將進駐學校育成單位接受輔導6個月，在正式成立公司行號後，將可再參加第二階段績優團隊評選，爭取最高幣100萬元的獎金。

(中時 )