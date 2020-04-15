台北市1名酒店女公關，日前確診新冠肺炎，讓指揮中心下達全國酒店、舞廳暫停營業禁令，該女公關宣稱是家庭主婦，會到酒店上班是有難言之隱，對此知名主持人鄭弘儀在節目上表示，曾透過「3大特徵」一眼看穿朋友的未婚妻就是在酒店上班。

日前酒店女公關確診新冠肺炎，整起事件鬧得沸沸揚揚，鄭弘儀便在節目《新聞挖挖哇》分享親身經驗，他表示有個同學一直討不到老婆，有天突然聚會時介紹未婚妻跟他認識，當下他憑著3方面判斷出女子應該是從事特種行業，第一是友菸酒嗓，推估是長期過量抽菸喝酒，第二是膚色異常的白，感覺就是過夜生活的人，最後則是穿著打扮和同齡女子不太一樣，事後求證同學，果不其然是在酒店認識。

鄭弘儀與來賓聊台灣防疫漏洞。（影片／Youtube）

隨著事件越滾越大，網路上出現許多稱是潔西本人照瘋傳，經過比對有網友直呼「這是子涵嗎？」對此子涵本人出面駁斥：「盜我圖還做酒店做到得病，我真的很無言」。

(中時電子報)