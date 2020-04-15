隨著新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，創業家兄弟(8477)旗下生活市集觀察指出，不少民眾近幾個月待在家中的時間變長，不僅大幅推升網購整體市場熱度，更帶動居家自煮必備、可提升生活品質的各式家電商品買氣持續攀升，像是生活市集今年第一季廚房家電銷量就較去年同期暴增超過70%，顯見相關需求強勁。生活市集統計站上今年首季銷售數據，公布《2020第一季十大熱銷家電》，觀察發現，不少民眾近日傾向在家自己下廚，除了帶動去年重新爆紅、操作快速方便的氣炸鍋一舉登上熱銷冠軍寶座，更推升大容量冷凍櫃、水龍頭式淨水器等商品買氣上揚；而防疫期間為預防病毒感染，室內基本清潔抗菌也格外重要，帶動吸塵器商品締造銷售佳績，囊括熱銷榜單4席次，又以具備櫻花粉元素的IRIS 3.5代除螨機最受青睞；此外，季節性商機近期亦同步崛起，其中包含因國內氣候潮濕挹注節能除濕機銷量，以及氣溫逐步回暖帶動吸入式捕蚊器單月內熱賣近500台，相關買氣後勢可期。

生活市集觀察指出，去年首季的熱銷家電榜因受到氣候不穩、空汙等環境議題影響，由專攻居家過敏原的除螨吸塵器位居第一，而今年則因防疫宅經濟爆發，以廚房家電、掃除家電為兩大熱銷品類，並由去年討論度極高的氣炸鍋登上人氣黑馬，其中以單台4,000元以內的品項最為熱賣，包含拿下第一季熱銷冠軍的「比依液晶觸控氣炸鍋」，其具備6.4L雙鍋大容量，360度高速熱風循環技術，搭配加速導熱陶瓷塗層，可簡單快速烹調，並主打無油炸、脫脂烤，享用美食還可兼顧健康，曾創下單月銷售近千台的亮眼佳績；而同樣熱賣的「日本熱銷健康氣炸鍋4.2L」為生活市集長銷品，站上特惠價再額外贈送內鍋麵包桶，廣受消費者青睞，平均每月熱賣超過百台，攻上熱銷第八名。

此外，因近期自煮商機崛起，也帶起新一波食品冷凍及廚房水龍頭的淨水需求，如一舉奪下熱銷第三名的「富及第260L無霜冷凍櫃」，採獨創感應式低溫化霜技術，可快速冷凍保鮮，專業低溫製冷技術搭配20道出風口，可急速均勻降溫，並幫助減少日耗電，三月份就熱銷近200台；而躍升熱銷第九名的「飛利浦龍頭淨水器濾心」擁有3種出水模式，可隨意切換淨水、灑水、原水的功能，若再搭配複合濾芯WP3922，則具有五重過濾系統，可多重淨化並保留人體所需的物質元素，平均每月銷售數十組，廣受好評。

面對疫情來勢洶洶，不少民眾更加強居家室內清潔抗菌，帶動掃除家電買氣爆棚，如適逢櫻花季挹注銷售的「IRIS櫻花粉3.5代除螨機」，其配備直向、縱向雙迴旋氣旋設計，搭配極高速將灰塵、塵螨拍打至表面，並以超強吸力濾除髒污，平均每月賣破300台，登上熱銷第二名；而名列熱銷第七名的「IRIS除螨吸塵器／耗材組」則具備創新智能感應器，能更精準檢測並將過敏原仔細清除，每月平均賣出超過150台；另外像是近年人氣頗高的「Dyson V11 animal」，以及平價好入手的「小紫UV紫外線除螨吸塵器」皆榜上有名，後者更曾單月狂銷超過600組，分別位居熱銷第四及第六名。

另外，由於台灣氣候濕度高，易使塵螨生長，帶動除濕機成為全年必備的日常防潮家電，像是榮登熱銷第五名的「富及第超靜音節能除濕機」，以微電腦感溫適濕設計，能讓環境維持在最舒適的濕度，大小空間都適用，且靜音不擾人，平均每月熱賣近200台；而第一季末正逢氣候多變的換季時期，天氣也逐漸回暖，挹注「MIT巧福吸入式捕蚊器」銷售崛起，其主打無毒、無高壓電擊的安全性，採用UV特殊波長，在戶外不僅可捕獲蚊子，也能對許多飛蛾、果蠅等小昆蟲一網打盡，且漏斗型集蟲網設計衛生好清理，居家戶外皆適用，三月份就狂銷近500台，拿下熱銷第十名。

(工商 )