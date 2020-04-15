華航3機身設計曝光，奶茶機也出現，林佳龍表示，要讓台灣走出去。（圖／翻攝自林佳龍IG）

華航3機身設計曝光，林佳龍這樣說。(潘千詩攝)

交通部長林佳龍昨在Instagram上傳出三張機身彩繪意象圖，元素包含「Taiwan」、地瓜、珍珠、彩虹、珍奶、復古的三色菜市場提袋等意象，外界好奇，是否為華航改名的修改方向？交通部長林佳龍今天表示，這些只是創意的發想。

林佳龍在交通委員會開始前，被媒體詢問在IG上傳飛機的彩繪圖案，是否為未來華航的機身？他說，這些臉書或IG上的手繪機身彩繪是大家的創意，認為大家集思廣益，如何讓台灣走出去。

由於華航改名恐面臨航權重簽等營運面困境，林佳龍表示，這部分華航會研究，一方面國人希望代表台灣的華航做一個國籍航空，用什麼方式走出去，一方面是識別能多一些台灣的意象或元素，同時在航權上做最小變動，相信華航會聽取各界意見並列入評估。

至於華航在改名前會暫停幫友邦援助醫療物資的任務嗎？林佳龍表示，因為輸出口罩，引起世人關心，當然識別上要避免混淆，華航已經在開始研究辦理。

外界提出，1998年大華、立榮、台灣航空合併，台灣航空的所有權屬於立榮航空，如果華航更名要如何爭取？或是先成立控股公司再合併？林佳龍說，這些都是各界提供可能的作法，交通部持開放態度，也會請華航列入評估參考、研究。

針對國民黨推出「林佳龍的華航改名計時器」，林佳龍表示，只要方向對，大家有共識，應不分朝野一起努力，對台灣來說，是全民關切問題，也希望走出一條路。

(中時 )