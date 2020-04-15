警方受理後立即組專案小組派員偵查、蒐集相關證據，並在檢察官指揮下，持拘票在彰化縣查獲洪嫌到案。（台中市第三分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中34歲洪姓男子在防疫期間化名「KN Aug」、「Na Kina」、「Ar ch」在網路臉書平台社團上PO文販賣口罩圖利，在收取買家訂金後，卻遲不交貨，經被害人向台中市政府警察局第三分局報案，警方12小時內鎖定他並在彰化找到洪男並將他帶案偵辦，未料他竟稱出現疑染疫腹瀉症狀，檢警為謹慎起見立即送醫採驗，並啟動隔離偵訊。

台中郭姓民眾4月12日向台中市第三分局報案，指稱於網路臉書上之台中拍賣二手區等社團上看到洪男以每1盒(50個)100元，PO文販賣防疫口罩，遂與洪嫌約定面交取貨，但洪男面交時，收取被害人訂金並開立收據交被害人後，就利用話術拖延交貨，進而封鎖被害人，讓他求償無門。

警方受理後立即組專案小組派員偵查、蒐集相關證據，並在檢察官指揮下，持拘票於當日12日11時40分，在彰化縣彰化市長安街查獲洪嫌到案，併帶回台中住居所扣得犯案用手機2支、收據本1本、台新台幣2200元等贓證物帶案偵辦。

專案小組調查，洪嫌利用此手法，已於網路上詐騙被害人20人以上。由於洪嫌到案自稱有腹瀉情形，檢警為謹慎起見，立即送醫採驗，並啟動隔離偵訊規定，與地檢署透過LINE軟體同步遠端進行視訊偵詢，檢察官在偵查庭內遠距與分局連線視訊完成複訊程序，並移請法院聲請羈押獲准，檢警偵辦與複訊、法院羈押庭訊等，全採取遠距視訊方式完成法定程序。

洪嫌自3月1日起，利用臉書社團平台，在大臺中市各二手拍賣社團PO文販賣口罩，行詐騙之行為，被害人應為數不少，本案已在檢察官指揮下擴大清查，請被害人勇於出面報案。警方也藉此呼籲，非法銷售口罩是觸法的行為，口罩屬於防疫物資，嚴禁囤積、哄抬價格銷售

，違者可處五年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。

(中時 )