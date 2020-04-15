前總統馬英九主張政府應編1千億元，發現金紓困，行政院回應「 2008年馬總統任內也不是發現金，而是發800多億元消費券，還造成 60幾萬人失業、20幾萬人無薪假。」馬英九辦公室今天回應說，消費券是因應金融海嘯要刺激消費，與因應疫情傷害經濟要紓困民眾不同；2009年馬政府發放消費券時，民進黨主席蔡英文就曾主張政府「直接發現金給民眾，才能快速有效紓困」，這次國民黨團主張發現金，蔡總統何不找回初心，從善如流？

馬辦指出，2008年9月爆發的全球金融海嘯，造成消費緊縮，當時政府為提振景氣，在隔年1月發放每人3600元的消費券，緊接著9天春節連假，在消費券刺激下，全臺所有公私娛樂場所、百貨公司、商圈夜市都人潮爆滿，立即為枯竭的消費市場注入活水，安定人心。

但此次疫情與金融海嘯性質完全不同，政府為防疫無法鼓勵民眾出入公私娛樂、消費場所，以刺激消費為導向的消費券，自然不是首選。

馬辦表示，疫情已對企業造成嚴重衝擊，有的民眾因放無薪假而沒有收入，失業人數也不斷增加，發放現金才能直接幫助經濟受創嚴重家庭，真正發揮「紓困」效果，才是最公平、最有效率、最接地氣的良策。

目前美國、英國、日本、加拿大、韓國、澳洲、泰國、新加坡、香港、澳門、及以色列等11個國家或地區，都是直接發放現金，讓民眾可以立刻支應生活開銷。例如香港及新加坡將發給人民各約新台幣3萬9510元與1萬9287元的現金；美國發給人民約新台幣3萬6000元、兒童1萬5000元的紓困金，更已於本週發放。沒有任何一國或地區發放「酷碰券」或類似紓困補助。

馬辦指出，雖然政府目前也匡列1035億元，以補助艱困企業員工薪資、弱勢者等，涵蓋對象約300萬人，但各行各業的補助標準、額度不一，且還需經申請核准。國民黨提出的發放現金方案，所需經費暫估約1000億元，以薪資所得級距為發放及排富標準計算，受惠人數預估可達1791萬人，所發放的現金可直接匯入民眾銀行戶頭，獨居老人等無戶頭者可由里長代發。這才是真正「看得到也吃得到」的紓困方案，立即可幫民眾度過難關。

馬辦表示，現金可讓民眾用在最重要的事項上，解燃眉之急；即使是消費券，也可讓民眾用於支應民生開銷，降低現金支出壓力。對比政府將推出的「酷碰券」，要先消費4千元，才能獲得1千元的回饋。跟發現金相比，哪種方式較能實際幫助民眾？隨便問一個路人就可得到答案。

馬辦說，2009年馬政府發放消費券時，民進黨主席蔡英文就曾主張，政府應該「直接發現金給民眾，才能快速有效紓困」，這次國民黨團就提出發放現金的方案，好不容易兩黨有共識，蔡總統何不找回初心，從善如流？

馬辦並指出，根據財政部統計顯示，政府稅收已連續6年超徵，超徵金額達67 0多億元；行政院也表示，2020年舉債餘額佔3年GDP平均比率已經降低到30.5％，距離法定公債上限40.6％，還有10.1個百分點的舉債空間，約1.8兆元。政府發放現金並非沒有財源，且高達8 成民眾希望政府發放現金，呼籲政府苦民所苦、重視民意，以現金紓困來「還稅於民」。

馬辦強調，我國這次防疫工作領先各國，在紓困方案上卻落後甚多，應該儘速改弦更張，急起直追，千萬不要輸在下半場。

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(中時 )