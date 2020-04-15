生醫族群今日以個股題材表現為主，科妍(1786)長效一針劑型關節腔注射劑獲健保署核准，Q2可望開始貢獻營運，今日跳空鎖漲停58.4元；中天(4128)旗下合一生技今日停牌待重大訊息公布，預期將與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄有關，股價鎖漲停15.15元；亞獅康-KY(6497)、懷特(4108)也鎖在漲停板。

科妍旗下海捷特加強型（HYAJOINT Plus）一針劑型關節腔注射劑，取得台灣健保給付核價，今年5月1日起生效，目前是國內唯一一家取得健保核價，將自第二季起開始挹注業績成長動能。今日股價跳空鎖在漲停板58.4元，至10:10，買單超過1500張等著排隊要買。

中天旗下合一生技(4743)今日停牌待重大訊息公布，市場預期與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄有關，激勵早盤股價跳空漲停鎖死15.15元，至10:10排隊買單逾8700張。合一將在上午召開重大訊息記者會，說明重要國際合作案，並在下午召開國際記者會。

(時報資訊)