精誠(6214)在2019年協助全聯整合第一代實體福利卡，推出線上支付「PX Pay」，將第一代實體福利卡會員無痛轉換至全聯「PX Pay」第二代會員系統，透過綁定信用卡或儲值卡，串接支付、會員和集點系統，至今下載量已突破600萬，根據資策會2019年度行動支付使用排行調查，全聯「PX Pay」正式晉升成為台灣第三大行動支付工具。

企業導入行動支付系統不僅付款便利，更是會員經營的一大利器，透過會員系統與支付平台的介接，企業能夠貼近會員使用需求、優化購物體驗，並增加會員黏著度，打造會員經濟。全聯導入「PX Pay」行動支付系統後，吸引不少習慣使用行動支付的年輕消費者成為會員，配合全聯新型態店鋪的拓展，也讓全聯從婆婆媽媽的全聯，轉變為全家人的全聯，成功爭取新市場商機。

在不影響業務經營下，精誠將既有的第一代全聯福利卡資料，全數無痛轉換精誠系統，在不到一年的時間內，將資料全面雲端化，將實體儲值卡片升級為行動儲值卡，串接不同付款平台，消費者可自由選擇以儲值方式付費，或是以信用卡付費，對不習慣轉換成行動儲值卡的消費者，實體儲值卡仍可使用，無論消費者採取何種消費模式，相關資料都會統整到同一平台，對行銷單位來說，這些會員的消費資訊，可以為全聯創造最大行銷價值。

精誠智慧支付整合服務，結合軟體力與行銷力，協助零售餐飲業透過便利的消費支付模式，培養忠誠會員、深耕會員商機，進一步落實全通路（Omni-Channel）智慧服務，包含「O2O電子禮券導客服務」、「行動會員/儲值卡多元支付」與「儲值卡經營熟客」等。

(時報資訊)