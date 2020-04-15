武漢台人仍被中央流行疫情指揮中心註記，未來隨著疫情發展何去何從？台大感染科醫師李秉穎今（15）日接受電台訪問強調，現在台灣應該把大陸與歐美視為同級，防疫的處理手法也要一致性。

目前大陸武漢解封代表不危險嗎？李秉穎表示，武漢還是危險，武漢仍有病例，因為武漢的感染數字很多人不太相信，而且現在也只是半解封，還有健康碼放行的做法，這表示武漢當局自己也不放心。

李秉穎指出，目前大陸大部分地區疫情比美國的狀況是「小於、等於」，至少看到台灣的境外移入病患很久沒有來自大陸，表示非常強烈的封城手段有效果，疫情有一定程度下降，不再像是以前高度流行地區。

李秉穎建議，現在看待大陸地區的流行狀況，可以比照其他國家，不必註記為特別高風險，它的風險與其他國家比較已經沒有特別高的風險。

以包機、類包機的武漢台胞回台檢疫都出來了，有些人反映武漢回來的人要註記、美國紐約回來的不必註記，李秉穎說，現在應要把大陸與歐美視為同一等級，他們都是流行地區，所以處理手法可以一致性了。

(中時 )