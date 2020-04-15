說到做手機，曾詳細觀察智慧型手機市場的人，都不能否認旗下擁有 iPhone 的蘋果，確實有一套。而蘋果透過整合 ARM 架構，自行研發的 A 系列晶片，更是 iPhone 效能強悍的重要原因之一。為了更全面的提升手機方面的競爭力，Google 在 2016 年開始放棄先前 Nexus 系列手機都與 OEM 廠合作研發的模式，全面掌控硬體設計與研發，在 2016 年開始推出全新的 Pixel 系列手機。不僅如此，Google 還在 2017 年年中挖角蘋果的資深晶片架構師 Manu Gulati，印證了當時 Google 打算自行研發手機晶片的傳聞。如今，Google 為手機研發的晶片，終於將要現身了！

根據《Axios》報導，近期 Google 自行研發晶片的計畫取得重大進展，最快在 2021 年所發表的 Pixel 手機就將採用。目前為止，Google Pixel 手機都是採用高通 Snapdragon 處理器。據了解，Google 自研晶片的代號是 Whitechapel，採用 8 核心 ARM 架構，將針對 Google 的強項，也就是機器學習(machine learning)優化。這款晶片是與三星共同研發的產品，將採用三星 5 奈米工藝。而不僅如此，據了解 Google 也有意進一步將自研晶片用在 Chromebook 之中，不過首先第一步的計畫還是先用於 Pixel 手機。

從往年的手機晶片跑分結果可以得知，蘋果所研發的 A 系列晶片表現一直都相當強勁。而三星 Exynos 晶片，也是手機廠自研晶片中名聲響亮的一個角色。Google 會找上三星來合作自研晶片，看得出是基於審慎思考後的決策。在傳出最快 2021 年 Google 就有機會將自研晶片用在 Pixel 手機後，令人期待未來的 Pixel 手機將會更具競爭力，也在性能表現、功能上，更符合 Google 對它的深切期待。

在此之前，Google 今年應該依舊會循往例，在年中發表中階 Pixel，年底(10月份左右)發表新一代 Pixel 手機。根據先前《ePrice》網站報導，有機會在 5 月發表的 Pixel 4a 手機，或許得等到 7 月份才會在台開賣。期待這一款手機的消費者，可以提前做好心理準備。

(中時電子報)